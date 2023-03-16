مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

عبر الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، عن رفضه البيان الرئاسي الخاص بلبييا، والمزمع إصداره عن مجلس الأمن، غدا الجمعة، وذلك بعد نشر مسودة للبيان اليوم الخميس، مشددًا على رفض مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والخاص بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من الأطراف الليبية تقود إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وقال أبوزيد في تصريحات نقلتها بوابة «الأهرام» المصرية اليوم، إن «البيان يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت في إطار توافق وطني ليبي».

أبو زيد: مبادرة باتيلي افتئات واضح على دور المؤسسات الشرعية والمنتخبة

وأضاف: «من المؤسف أن يشجع مجلس الأمن مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى لمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا، في افتئات واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة، رغم أنه يرحب بالتقدم المُحرز على مستوى الإطار الدستوري والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور الذي يضطلع به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة».

كما أكد أبوزيد «اندهاشه الشديد من دعم مجلس الأمن مبادرات مبهمة وغير محددة المعايير والأهداف، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها، وأن يتم استخدام صياغات غير محكمة، مثل الجهات الفاعلة الأمنية، بما يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، حسب قوله

خارطة طريق قبل نهاية يونيو

وخلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس السبت الماضي للحديث عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى تقود الوصول للانتخابات، أشار باتيلي إلى إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل.

وأكد باتيلي أن اللجنة ستضم الأطراف الليبية أو ممثلين عنهم، وتحدث عن احتمال عدم ترشح بعض الأسماء التي ترشحت للاقتراع الرئاسي في المرة السابقة (الانتخابات التي لم تكتمل في 2021).

وبرغم من قوله إن اختصاصات مجلس النواب انتهت، وأن أعضاءه عليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم، قال أيضًا إن «كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي - ليبي.. وسيُطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم».

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وستكون اللجنة مخولة بتنفيذ المبادرة الأممية «لكنها لا تحمل حلاً من الخارج ولا تهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية»، وفق المبعوث الأممي الذي أوضح أن اللجنة ستعمل على صياغة مدونة سلوك للمرشحين وتضمينها في القاعدة الدستوية.

وشدّد باتيلي على أنه لا يجب ترك الانتخابات في يد مجلسي النواب والدولة فقط، «فقد كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي»؛ وهو ما لاقى رفضًا من المجلسين.

عقيلة صالح: تشريعات الانتخابات ستكون جاهزة قبل نهاية يونيو

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن الإطار التشريعي اللازم للانتخابات سيكون جاهزًا قبل نهاية يونيو المقبل، مضيفًا: «جاهزون لمساءلة الليبيين».

ورد عقيلة على حديث باتيلي بشأن انتهاء صلاحية أعضاء مجلس النواب، بقوله إن المبعوث الأممي «جاء لمساعدة الليبيين وليس لمحاكمتنا». وتابع صالح في لقاء مع برنامج «شأن عام» الذي يُذاع على «تلفزيون المسار»، مساء الإثنين، أن «مجلس النواب مسؤول عن الأساس التشريعي للانتخابات.. ويجب أن تكون هناك حكومة جديدة قبل الانتخابات».

وأقر مجلس النواب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، في 7 فبراير، وهو الذي يتناول تشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ نص التعديل على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات.