توقيع مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ طريق «مصراتة - تمنهت - أغاديس»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة توقيع مذكرة تفاهم، لبدء تنفيذ مشروع طريق العبور «مصراتة - تمهنت - أغاديس».

جاء ذلك على هامش افتتاح ملتقى ومعرض صنع في ليبيا المنعقد في النيجر، تحت شعار «النيجر أرض الفرص الواعدة وتجارة العبور»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الطريق يربط بين ليبيا ودول جنوب القارة

ووقع وزير المواصلات محمد الشهوبي المذكرة، ووزير التجارة من جانب النيجر، والتي تهدف إلى فتح طريق استراتيجي يربط ليبيا باعتبارها بوابة أفريقيا على البحر المتوسط بدول ما بعد الصحراء الكبرى.

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وقالت الوزارة إن تنفيذ الطريق سيمثل نقلة نوعية في اقتصاد البلدين؛ لما يحققه من أرباح من خلال تحول المنطقة إلى مركز للتجارة وتدفق السلع والبضائع وحركة العبور والتنقل.

وتقع قرية تمنهنت في الجنوب الليبي، وكانت تعد من النقاط الرئيسية على طريق التجارة القديم الذي كان يمر بعدة دول في منطقة الساحل والصحراء، أما أغاديس فهي كبر مدن شمال النيجر.