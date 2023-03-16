الدبيبة يبحث استعدادات بدء إنشاء محطة كهرباء جنوب طرابلس بقدرة 1400 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الاستعدادات لبدء العمل في إنشاء محطة كهرباء جنوب طرابلس، بقدرة 1400 ميغاوات.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر ديوان المحاسبة، اليوم الخميس، ضم رئيس الديوان خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، لمتابعة خطة الشركة لمواجهة الذروة الصيفية، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

استعراض خطة «الكهرباء» لمواجهة الذروة الصيفية

وعرض المشاي خلال الاجتماع خطط الشركة للعام الجاري، التي شملت الأعمال المنجزة في مجال العمرات الجسيمة وصيانة خطوط النقل والإجراءات الفنية المتعلقة لبدء العمل في إنشاء محطة جنوب طرابلس.

- «دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا

- الدبيبة يتابع خطة شركة الكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية

وأكد المجتمعون ضرورة مواصلة اللقاءات لمعالجة أي صعوبات تواجه ملف الكهرباء، وإعطاءه الأولوية في المتابعة خلال الفترة الحالية، مشيدين بجهود العاملين في الشركة التي أسهمت في المحافظة على استقرار التيار خلال فصل الشتاء.