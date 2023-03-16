المقريف يصدر قرارا بتسوية الوضع الوظيفي لـ52 معلما في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أصدر وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، قرارا بتسوية الوضع الوظيفي لـ52 معلما تابعا لمراقبة التعليم في سرت.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم (385 للعام 2023)، على تسوية وضع المعلمين حسب درجاتهم، اعتبارا من تاريخ استحقاقهم العلاوة السنوية للعام 2021.

تواصل مع معلمي سرت

يشار إلى أن المقريف تواصل مع مديري 35 مؤسسة تعليمية في سرت، حيث نقلوا إليه مطالب المعلمين لديهم، الذين نظموا وقفة احتجاجية مطلع الأسبوع للمطالبة بالتسوية الوظيفية أسوة بزملائهم.

وتعهد الوزير بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات العملية التعليمية في سرت، وحصر قائمة بأسماء المعلمين لضمان الإسراع في حل أزمتهم في أسرع وقت.

اجتماع في المدينة لمناقشة مشكلات العملية التعليمية

وعقد عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني اجتماعا موسعا ضم مديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي في المدينة، لبحث مشكلة تعطل الدراسة نتيجة اعتصامات المعلمين والمعلمات.

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وكشف المعداني، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، الاتفاق على فتح المدارس واستئناف الدراسة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك بعد التواصل مع المقريف بخصوص مشكلة المعلمين.

يشار إلى أن معظم مدارس التعليم الأساسي في سرت شهدت خلال الأيام الماضية اعتصامات من المعلمين والمعلمات، احتجاجا علي عدم تسوية أوضاعهم الوظيفية والإدارية والمالية مند سنوات.