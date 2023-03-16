إصلاح أعطال في شبكة الكهرباء بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إصلاح أعطال في الشبكة الكهربائية بمنطقة تاجوراء في العاصمة طرابلس.

ونفذت فرق الصيانة بدائرة التركيبات العامة طرابلس أعمال فك وتركيب صندوق توزيع ومد كابل بدل معطوب بطول 509 أمتار ضغط منخفض في منطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى نجاح جهود شحن الكابل، وإرجاع التيار الكهربائي إلى بعض منازل المواطنين في المنطقة.

جانبت من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في بئر الأسطى بطرابلس، 15 مارس 2023، (شركة الكهرباء)