السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.80 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض متوسط سعر اليورو إلى 5.11 دينار مقابل 5.15 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار مقابل 5.84 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، زاد سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار من 1.30 دينار أمس، بينما ثبت الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.