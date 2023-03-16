«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على الساحل من بنغازي إلى طبرق مع ارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز اليوم الخميس، أن الرياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة يصل اليوم على الساحل من الخمس إلى مصراتة 25 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.