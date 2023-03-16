وفد من «الدفاع» يزور مقر قوات مراقبة الحدود في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد من وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مقر قوات مراقبة الحدود التابعة للشرطة الوطنية في النيجر.

جاء ذلك بدعم من بعثة الاتحاد الأوربي في النيجر، وبعثة الاتحاد الأوروبي للقطاع الأمني والحدود المدنية لدى ليبيا «يوبام - ليبيا»، حسب بيان على حساب «يوبام » في موقع «تويتر»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن الهدف من الزيارة هو بحث تنفيذ تجربة النيجر لضبط الحدود في ليبيا.

معدات طبية لحرس الحدود

وفي 19 فبراير الماضي، سلمت رئيسة «يوبام - ليبيا» ناتالينا تشيا، معدات طبية لتقديم إسعافات أولية عالية الجودة إلى حرس الحدود الليبي.

- «يوبام» تسلم معدات طبية عالية الجودة إلى حرس الحدود الليبي

وبدأت بعثة «يوبام» في منتصف يناير الماضي دورة تدريبية أساسية حول الاستخبارات الجنائية لعناصر حرس الحدود الليبيين، وذلك في إطار الدعم المقدم إلى سلطات الحدود الليبية التابعة لوزارة الدفاع.