خلال لقائه باتيلي.. ساباديل يدعو إلى تحقيق إجماع وطني بشأن الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل عن ضرورة وجود إجماع وطني في ليبيا بشأن الاقتصاد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، حسب تغريدة ساباديل على حسابه بموقع «تويتر».

وكتب ساباديل: «تكتسب المبادرات الجارية لتعزيز العملية السياسية والذهاب إلى الانتخابات زخما.. يجب أن يكون الاقتصاد جزءا من الإجماع الوطني.. حان الوقت لتوظيف موارد ليبيا بالكامل في خدمة الليبيين».

آلية لموارد النفط

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير الماضي، جدد باتيلي الإشارة إلى «الحاجة الملحة» لوضع آلية يملك زمامها الليبيون وتجمع الأطراف المعنية من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على أولويات الإنفاق، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم (2656)، مشيرا إلى ضرورة إعادة توحيد المصرف المركزي وإصلاحه لتطبيق المساءلة وتعزيز الرفاه الاقتصادي في البلاد.

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وأشار إلى أنه «تحقيقا لهذه الغاية، تواصل الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة برلين للمتابعة الدولية، الانخراط مع المؤسسات الليبية بهدف إحراز تقدم في المناقشات للاتفاق بشأن الإنفاق المؤقت وآلية الرقابة».