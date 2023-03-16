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حالة الطقس في ليبيا (الخميس 16 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 09:52 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 16 مارس 2023)
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال الشرقي خصوصا الجبل الأخضر، مع رياح نشطة نسبيا على معظم مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و30 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على المناطق الساحلية تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا السبت المقبل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم خصوصا على الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على الحمادة والجفرة، وتسجل ارتفاعا من السبت المقبل.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

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