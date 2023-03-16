الحويج يبحث مع الحرس البلدي آلية ضبط ومتابعة أسعار السلع

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، وضع آلية لضبط ومتابعة أسعار السلع، بما يتماشى مع أسعار التوريد.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة اليوم الأربعاء بمقر جهاز الحرس البلدي، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

وتطرق اللقاء إلى التأكد من الاشتراطات الصحية للسلع الغذائية واللحوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة الإجراءات القانونية للشركات ورخص مزاولة الأنشطة التجارية.

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الحويج يزور بازار أهلاً رمضان

وفي سياق متصل، زار الحويج بزيارة بازار أهلاً رمضان المقام على أرض معرض طرابلس الدولي، رفقة مدير عام المعرض إسلام جعفر، حيث أطلع الوزير على المنتجات من التمور ومشتقات الألبان والعسل والبقوليات، مؤكداً دعم وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات لرفع من مستوى المنتجات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها.



وزير الاقتصاد والتجار محمد الحويج يجتمع مع رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، الأربعاء 15 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد والتجار محمد الحويج يجتمع مع رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، الأربعاء 15 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد)