  • Alwasat News
Atwasat

الحويج يبحث مع الحرس البلدي آلية ضبط ومتابعة أسعار السلع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 01:58 صباحا
الحويج يبحث مع الحرس البلدي آلية ضبط ومتابعة أسعار السلع
وزير الاقتصاد والتجار محمد الحويج يجتمع مع رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، الأربعاء 15 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد)
alwasat radio

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، وضع آلية لضبط ومتابعة أسعار السلع، بما يتماشى مع أسعار التوريد.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة اليوم الأربعاء بمقر جهاز الحرس البلدي، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

وتطرق اللقاء إلى التأكد من الاشتراطات الصحية للسلع الغذائية واللحوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة الإجراءات القانونية للشركات ورخص مزاولة الأنشطة التجارية.

- الدبيبة يطالب الحويج بضبط أسعار السلع الأساسية في رمضان

الحويج يزور بازار أهلاً رمضان
وفي سياق متصل، زار الحويج بزيارة بازار أهلاً رمضان المقام على أرض معرض طرابلس الدولي، رفقة مدير عام المعرض إسلام جعفر، حيث أطلع الوزير على المنتجات من التمور ومشتقات الألبان والعسل والبقوليات، مؤكداً دعم وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات لرفع من مستوى المنتجات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها.
 

وزير الاقتصاد والتجار محمد الحويج يجتمع مع رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، الأربعاء 15 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجار محمد الحويج يجتمع مع رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، الأربعاء 15 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجار محمد الحويج يجتمع مع رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، الأربعاء 15 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجار محمد الحويج يجتمع مع رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، الأربعاء 15 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه
ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا
بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية

بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي

أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية

روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح
«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»

«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»
ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن

ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن
كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا

كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا
تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046

تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046
«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026

«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026
أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية

أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأندية الرياضية إلى أين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأندية الرياضية إلى أين؟
حماس: أي انتهاكات إسرائيلية في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ستواجه بـ«رد فعل» من الفلسطينيين

حماس: أي انتهاكات إسرائيلية في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ستواجه بـ«رد فعل» من...
غدا اليوم العالمي لمحاربة الإسلاموفوبيا.. غوتيريس: رسالة الإسلام إلهام للإنسانية نحو السلام والعيش المشترك

غدا اليوم العالمي لمحاربة الإسلاموفوبيا.. غوتيريس: رسالة الإسلام إلهام للإنسانية...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أعيان مصراتة»: «مؤتمر القبائل الليبية» بالخمس يعيد البلاد لمربع العنف
«أعيان مصراتة»: «مؤتمر القبائل الليبية» بالخمس يعيد البلاد لمربع ...
ليبيا والتمدد الروسي ضمنها.. ملفات سياسية وأمنية بحقيبة بلينكن في النيجر
ليبيا والتمدد الروسي ضمنها.. ملفات سياسية وأمنية بحقيبة بلينكن في...
العريبي: لجنة إعمار بنغازي جهة تنفيذية لمجلس النواب ولا تتبع حكومات
العريبي: لجنة إعمار بنغازي جهة تنفيذية لمجلس النواب ولا تتبع ...
بحضور باتيلي.. عسكريون من المنطقتين الغربية والشرقية يتفقون على 7 معايير لبناء الثقة
بحضور باتيلي.. عسكريون من المنطقتين الغربية والشرقية يتفقون على 7...
شاهد في «وسط الخبر»: واشنطن ومخاوف الفشل أمام «فاغنر» في ليبيا؟
شاهد في «وسط الخبر»: واشنطن ومخاوف الفشل أمام «فاغنر» في ليبيا؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري...
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر......
تقرير للكونغرس الأميركي يرصد 4 عوامل وراء عدم الاستقرار في ليبيا
تقرير للكونغرس الأميركي يرصد 4 عوامل وراء عدم الاستقرار في ......
المزيد
الحويج يبحث مع الحرس البلدي آلية ضبط ومتابعة أسعار السلع
الحويج يبحث مع الحرس البلدي آلية ضبط ومتابعة أسعار السلع...
بعد بيان «الطاقة الذرية».. الأضواء تعود إلى مخزن قرب سبها يحتوي آلاف البرميل من اليورانيوم
بعد بيان «الطاقة الذرية».. الأضواء تعود إلى مخزن قرب سبها ......
باشاغا يناقش مع أعضاء بمجلس النواب مبادرة باتيلي
باشاغا يناقش مع أعضاء بمجلس النواب مبادرة باتيلي...
شاهد في «وسط الخبر»: واشنطن ومخاوف الفشل أمام «فاغنر» في ليبيا؟
شاهد في «وسط الخبر»: واشنطن ومخاوف الفشل أمام «فاغنر» في ......
بحضور باتيلي.. عسكريون من المنطقتين الغربية والشرقية يتفقون على 7 معايير لبناء الثقة
بحضور باتيلي.. عسكريون من المنطقتين الغربية والشرقية يتفقون ......
المزيد