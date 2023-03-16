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بعد بيان «الطاقة الذرية».. الأضواء تعود إلى مخزن قرب سبها يحتوي آلاف البرميل من اليورانيوم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 01:43 صباحا
بعد بيان «الطاقة الذرية».. الأضواء تعود إلى مخزن قرب سبها يحتوي آلاف البرميل من اليورانيوم
مسلح يقف وسط براميل الكعكة الصفراء في مستودع قرب مدينة سبها، 25 سبتمبر 2011 (ذا تليجراف)
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أفادت تقارير بأن مستودعا في شمال شرق سبها يحتوي على 6.4 ألف برميل من خام اليورانيوم، التي يطلق عليها «الكعكة الصفراء»، ظل لسنوات يدون حراسة كافية و«لم يعد خاضعًا لسيطرة الحكومة».

وجرى تداول تلك المعلومات اليوم الأربعاء، تزمنًا مع كشف وكالة «رويترز»، أن «10 أسطوانات تحتوي على ما يقرب من 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي اختفت من موقع في ليبيا لم يعد خاضعًا لسيطرة الحكومة»، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل متابعة الأمر.

ووفق معلومات نشرها الصحفي في «Modern Diplomacy»، أريس ديميتراكوبولوس، عبر حسابه على «تويتر»، فإن موقع تخزين اليورانيوم (الكعكة الصفراء) بالقرب من مدينة سبها كان يحتوي على ما يقرب من 6.400 برميل في المنشأة، بحسب تقرير للأمم المتحدة في العام 2013.

كعكة اليورانيوم الصفراء في سبها
في العام 2011، تمكن طاقم «سي إن إن» من الوصول إلى منشأة تبعد 15 دقيقة شمال شرق سبها، وصوّروا كعكة اليورانيوم الصفراء المخزنة. في حين تشير التقارير من العام 2013 إلا أن المنشأة في سبها لم تكن تحت الحراسة الكافية لسنوات عديدة.

وأشار الصحفي إلى تصريح لقائد مجموعة مسؤولة عن حراسة المخزونات قوله: «ربما يمكن لشخص ما أن يسرق طبلة أو طبلين إذا أراد ، ولكن ليس أكثر».

فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي
في حين قالت «رويترز» اليوم الأربعاء إنها اطّلعت على «بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء قالت فيه إن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة».

وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في أكتوبر 2020، أحد المواقع في مدينة سبها، وتفقد «مخزونًا ذريًّا» وأجرى قياسات إشعاعية في المنطقة، حسب بيان إدارة التوجيه المعنوي بمنطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة، وذلك قبل أن يلتقي المشير خليفة حفتر في 7 أكتوبر في مكتبه بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة.

- «رويترز»: اختفاء 10 أسطوانات تحتوي يورانيوم طبيعي من موقع في ليبيا

وفي ديسمبر العام 2003، قررت ليبيا التخلي عن برامج تطوير أسلحة الدمار الشامل، نتيجة مفاوضات سرية بشأن ملف البرنامج النووي الليبي جرت على مدى تسعة أشهر بين طرابلس وكل من واشنطن ولندن، ودافع النظام السابق حينها عن القرار، مؤكدا أنه سيجنب ليبيا التهديد من الولايات المتحدة وبريطانيا.

تقرير: يورانيوم الكعكة الصفراء من النيجر 
وأفاد تقرير لموقع «ذا تليجراف»، في العام 2011، أن بعض براميل اليورانيوم يحمل علامات إشعاعية، وكذلك الأكياس البلاستيكية المفتوحة بجانبها، معتقدة أن المسحوق الذي تحتويه البراميل عبارة عن يورانيوم من نوع الكعكة الصفراء من النيجر المجاورة.

ويشير التقرير إلى أن النيجر مناجم الكعكة الصفراء في ظل نظام أمني صارم مصمم لضمان عدم وقوع أي منها في أيدي شبكات غير مشروعة، لكن ليبيا ما بعد القذافي توفر القليل من الحماية أو لا توفر حماية على الإطلاق لهذه الكمية الهائلة من المواد، والتي إذا جرى صقلها إلى مستويات عالية من النقاء فهي العنصر الأساسي للقنبلة النووية.

«ديلي تلغراف»: إيران شاركت في نهب الأسلحة الليبية
وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» في العام نفسه أن إيران، التي تسعى وراء برامج نووية تحت الأرض شاركت في نهب الأسلحة الليبية.

وقتها قالت «ذا تليجراف»، إن نحو 10 آلاف برميل بسعة إجمالية تبلغ مليوني لتر موجودة في ليبيا، على الرغم من أن معظمها لم يتم فتحه وفحص محتوياته، حيث يجرى تخزينها في مكان ليس بعيدًا عن مدينة سبها.

صورة نشرتها «سي إن إن» تقول إنها لمادة مشعة محتملة اكتشفها الثوار في ليبيا عام 2011 (موقع سي إن إن)
صورة نشرتها «سي إن إن» تقول إنها لمادة مشعة محتملة اكتشفها الثوار في ليبيا عام 2011 (موقع سي إن إن)
صورة نشرتها «سي إن إن» تقول إنها لمادة مشعة محتملة اكتشفها الثوار في ليبيا عام 2011 (موقع سي إن إن)
صورة نشرتها «سي إن إن» تقول إنها لمادة مشعة محتملة اكتشفها الثوار في ليبيا عام 2011 (موقع سي إن إن)
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