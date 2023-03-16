باشاغا يناقش مع أعضاء بمجلس النواب مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مع عدد من أعضاء بالبرلمان الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد، وخارطة الطريق الأممية الجديدة التي أعلنها المبعوث الخاص للأمين العَام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باشاغا بعدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء في ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش إلى ما خلص إليه التوافق حول القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال هذا العام.

- باشاغا: جاهزون لمساندة مساعي باتيلي في عقد الانتخابات العام 2023

موقف باشاغا من مساعي البعثة الأممية

والإثنين الماضي أكد باشاغا، عقب لقاء مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي «جاهزية حكومته الكاملة لمساندة مساعي البعثة الأممية في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي وجعل عام 2023 عام الانتخابات».

وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي، طرح المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي مبادرةً تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأربعاء 15 مارس 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأربعاء 15 مارس 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من لقاء رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأربعاء 15 مارس 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)