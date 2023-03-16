شاهد في «وسط الخبر»: واشنطن ومخاوف الفشل أمام «فاغنر» في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على المساعي الأميركية ضد أنشطة مجموعة «فاغنر» في ليبيا تحديدًا، وأفريقيا عموما، في ظل تقليل قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» من احتمالات مغادرة المجموعة الروسية الأراضي الليبية، بعد قرابة خمس سنوات من وصولهم إلى البلاد للمرة الأولى.

وفي جولة إلى أفريقيا، بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى النيجر تستمر يومي الأربعاء والخميس قادمًا من إثيوبيا، يستهدف من ورائها في المقام الأول تقليص النفوذ الروسي، وقطع أوصال تمدّده من الجارة ليبيا المحاصرة بمقاتلي «فاغنر». واستقر ما يُقدَّر بنحو ألفي من مرتزقة «فاغنر» في الجزء الأوسط من الأراضي الليبية منذ قرار وقف إطلاق النار الذي صدر في العام 2020 لإنهاء الأعمال العدائية بين الأطراف الليبية.

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وتطور جديد حول ملف هذه المجموعات، قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، الثلاثاء، إن الزيادة الهائلة في ظاهرة الهجرة التي تنطلق من السواحل الأفريقية، هي «جزء من استراتيجية واضحة للحرب المختلطة التي تستخدمها مجموعة فاغنر الروسية مع استخدام ثقلها المناسب في بعض البلدان الأفريقية».

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: المحلل السياسي أشرف الشح، والمستشار العسكري السابق عادل عبدالكافي، ورئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية خالد ترجمان.

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