العريبي: لجنة إعمار بنغازي جهة تنفيذية لمجلس النواب ولا تتبع حكومات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في مدينة بنغازي حاتم العريبي، إن اللجنة بدأت حصر المشاريع المستهدفة في عدة مناطق وصولاً إلى الحدود الليبية المصرية في منطقة إمساعد وغرب بنغازي حتى سرت وإلى الجنوب.

وأضاف العريبي، في لقاء مصور نشرته صفحة لجنة الإعمار بنغازي على «فيسبوك»، بمناسبة إطلاق «منصة إعمار»، أن اللجنة «تتبع جهة تشريعية (مجلس النواب)، وهي أداة تنفيذية، ولا تتبع أية حكومات، وليس لنا علاقة بما يحدث في الشأن السياسي أو الخلاف التنفيذي بين الحكومات».

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وتابع: «لا أحد يرفض من يأتي إليه بالإعمار.. وجدنا ترحيبًا من المواطنين في كل المناطق التي دخلت إليها الشركات التابعة للجنة»، مشددًا على أن «كل الخدمات المقدمة هي واجب على الدولة وحق من حقوق المواطن».

وأوضح أن اللجنة كانت سابقًا معنية بإعادة إعمار بنغازي، قبل أن تنضم إليها لجنة إعادة إعمار درنة، وتكليفها من رئاسة مجلس النواب بتوفير بعض الخدمات التي تندرج في بند الاستقرار في عدة مناطق.

وعن طبيعة عمل اللجنة، قال إن عمليات الترميم تشمل الإسكان العمومي الذي لم يجرِ له صيانة منذ سعبينات القرن الماضي، خاصة على مستوى الصرف الصحي ومياه الشرب غير الصالحة والبيئة المحيطة بالعمارات السكنية.