  • Alwasat News
Atwasat

العريبي: لجنة إعمار بنغازي جهة تنفيذية لمجلس النواب ولا تتبع حكومات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 11:45 مساء
العريبي: لجنة إعمار بنغازي جهة تنفيذية لمجلس النواب ولا تتبع حكومات
رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في مدينة بنغازي حاتم العريبي خلال حديث في مقطع مصور، الأربعاء 15 مارس 2023 (صفحة اللجنة على فيسبوك)
alwasat radio

قال رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في مدينة بنغازي حاتم العريبي، إن اللجنة بدأت حصر المشاريع المستهدفة في عدة مناطق وصولاً إلى الحدود الليبية المصرية في منطقة إمساعد وغرب بنغازي حتى سرت وإلى الجنوب.

وأضاف العريبي، في لقاء مصور نشرته صفحة لجنة الإعمار بنغازي على «فيسبوك»، بمناسبة إطلاق «منصة إعمار»، أن اللجنة «تتبع جهة تشريعية (مجلس النواب)، وهي أداة تنفيذية، ولا تتبع أية حكومات، وليس لنا علاقة بما يحدث في الشأن السياسي أو الخلاف التنفيذي بين الحكومات».

- «إعادة إعمار بنغازي» توقع عقدًا مع شركة مصرية لتنفيذ أربعة جسور ونفق

وتابع: «لا أحد يرفض من يأتي إليه بالإعمار.. وجدنا ترحيبًا من المواطنين في كل المناطق التي دخلت إليها الشركات التابعة للجنة»، مشددًا على أن «كل الخدمات المقدمة هي واجب على الدولة وحق من حقوق المواطن».

وأوضح أن اللجنة كانت سابقًا معنية بإعادة إعمار بنغازي، قبل أن تنضم إليها لجنة إعادة إعمار درنة، وتكليفها من رئاسة مجلس النواب بتوفير بعض الخدمات التي تندرج في بند الاستقرار في عدة مناطق.

وعن طبيعة عمل اللجنة، قال إن عمليات الترميم تشمل الإسكان العمومي الذي لم يجرِ له صيانة منذ سعبينات القرن الماضي، خاصة على مستوى الصرف الصحي ومياه الشرب غير الصالحة والبيئة المحيطة بالعمارات السكنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا
بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية

بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي

أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية

روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
استديو تحليل موسع عبر «WTV» في نصف نهائي الكأس بين المدينة والأهلي طرابلس.. الأربعاء

استديو تحليل موسع عبر «WTV» في نصف نهائي الكأس بين المدينة والأهلي طرابلس.. ...
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح
«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»

«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»
ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن

ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن
«أكلات ماجدة» (21): وصفة خاصة لمرضى السكري.. كاب كايك التمر والموز

«أكلات ماجدة» (21): وصفة خاصة لمرضى السكري.. كاب كايك التمر والموز
كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا

كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا
تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046

تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046
«دار الفنون» تستضيف المشاي على «ضفاف اللون» (صور)

«دار الفنون» تستضيف المشاي على «ضفاف اللون» (صور)
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها

الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إعادة إعمار بنغازي» توقع عقدًا مع شركة مصرية لتنفيذ أربعة جسور ونفق
«إعادة إعمار بنغازي» توقع عقدًا مع شركة مصرية لتنفيذ أربعة جسور ...
إتلاف 3 أطنان من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم
إتلاف 3 أطنان من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم
«أعيان مصراتة»: «مؤتمر القبائل الليبية» بالخمس يعيد البلاد لمربع العنف
«أعيان مصراتة»: «مؤتمر القبائل الليبية» بالخمس يعيد البلاد لمربع ...
ليبيا والتمدد الروسي ضمنها.. ملفات سياسية وأمنية بحقيبة بلينكن في النيجر
ليبيا والتمدد الروسي ضمنها.. ملفات سياسية وأمنية بحقيبة بلينكن في...
العريبي: لجنة إعمار بنغازي جهة تنفيذية لمجلس النواب ولا تتبع حكومات
العريبي: لجنة إعمار بنغازي جهة تنفيذية لمجلس النواب ولا تتبع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري...
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر......
المزيد
باشاغا يناقش مع أعضاء بمجلس النواب مبادرة باتيلي
باشاغا يناقش مع أعضاء بمجلس النواب مبادرة باتيلي...
شاهد في «وسط الخبر»: واشنطن ومخاوف الفشل أمام «فاغنر» في ليبيا؟
شاهد في «وسط الخبر»: واشنطن ومخاوف الفشل أمام «فاغنر» في ......
بحضور باتيلي.. عسكريون من المنطقتين الغربية والشرقية يتفقون على 7 معايير لبناء الثقة
بحضور باتيلي.. عسكريون من المنطقتين الغربية والشرقية يتفقون ......
العريبي: لجنة إعمار بنغازي جهة تنفيذية لمجلس النواب ولا تتبع حكومات
العريبي: لجنة إعمار بنغازي جهة تنفيذية لمجلس النواب ولا تتبع......
ليبيا والتمدد الروسي ضمنها.. ملفات سياسية وأمنية بحقيبة بلينكن في النيجر
ليبيا والتمدد الروسي ضمنها.. ملفات سياسية وأمنية بحقيبة ......
المزيد