«رويترز»: اختفاء 10 أسطوانات تحتوي يورانيوم طبيعي من موقع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة «رويترز»، مساء اليوم الأربعاء، إن 10 أسطوانات تحتوي على ما يقرب من 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي اختفت من موقع في ليبيا لم يعد خاضعاً لسيطرة الحكومة، مشيرة إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلوا إلى ذلك خلال عملية تفتيش يوم الثلاثاء.

وأضافت «رويترز» أنها اطلعت على «بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء قالت فيه إن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة».

وأضافت «رويترز» أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي «قال في البيان السري إن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش يوم الثلاثاء أن 10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت (ليبيا) ... أنها مخزنة في الموقع ليست موجودة فيه».