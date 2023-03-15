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عقيلة يدعو النواب لجلسة في بنغازي الإثنين المقبل لتسمية أعضاء لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 08:14 مساء
عقيلة يدعو النواب لجلسة في بنغازي الإثنين المقبل لتسمية أعضاء لجنة «6+6»
جلسة مجلس النواب في بنغازي، 6 فبراير 2023. (مجلس النواب)
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دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس إلى حضور «جلسة رسمية» في مدينة بنغازي الإثنين المقبل، 20 مارس الجاري.

مناقشة مشروع قانون الميزانية
وأفادت الدعوة، التي نشرها الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الجلسة ستناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023، وتسمية أعضاء اللجنة المشتركة لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات وفقًا للمادة (30) فقرة (ب) من التعديل الدستوري الثالث عشر.

وأقرّ مجلس النواب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، في 7 فبراير الجار، والذي يتناول تشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث نص التعديل على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات.

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لجنة «6+6»
وقبل يومين، قال رئيس مجلس النواب في لقاء تلفزيوني: «إذا لم تتفق لجنة (6+6) على القوانين الانتخابية، أو لم تُنه أعمالها في غضون شهر ستكون القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان سابقًا بشأن انتخاب رئيس الدولة سارية ونافذة».

وفي 22 فبراير الماضي، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة قررت إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة المكلفة من المجلس لتعديله. كما طالبت بتقرير مفصل عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال العام 2022 والعام 2023.

وشدد رئيس اللجنة عمر تنتوش، وقتها، على أهمية مراسلة هيئة رئاسة مجلس النواب من قبل وزير المالية بالحكومة لمعرفة مدى تضمين قانون المرتبات الموحد في الميزانية الجديدة من عدمه.

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