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المبروك يبحث سبل دعم البنك الدولي لوزارة المالية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 07:41 مساء
المبروك يبحث سبل دعم البنك الدولي لوزارة المالية
وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي، الأربعاء 15 مارس 2023 (وزارة المالية)
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ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، اليوم الأربعاء، سبل دعم البنك الدولي لوزارة المالية، من أجل استكمال برنامجها الرامي للإصلاحات المالية العامة، وبناء وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة، وتنفيذ برنامج التحول الرقمي، ومراقبة الخدمات المالية في البلديات، فضلاً عن تقديم برامج التدريب والتأهيل المتطورة للعاملين بها.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم بمكتبه في طرابلس، المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي نادر محمد، والممثل المقيم للبنك الدولي في ليبيا هنريت ڤون كالتنبورن، ووفد الخبراء المرافق لهما.

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وأفاد بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك بأن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين المؤسستين، والدور الذي يقوم به البنك الدولي في تنفيذ جملة من المشاريع المتمثلة في برامج التعاون الفني مع عدد من قطاعات ومؤسسات الدولة.

وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي، الأربعاء 15 مارس 2023 (وزارة المالية)
وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي، الأربعاء 15 مارس 2023 (وزارة المالية)
وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي، الأربعاء 15 مارس 2023 (وزارة المالية)
وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي، الأربعاء 15 مارس 2023 (وزارة المالية)
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