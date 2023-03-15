وزارتا الداخلية والمواصلات تبحثان تنظيم حركة النقل الثقيل على الطرقات العامة

القاهرة - بوابة الوسط

عقد وكيلا وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، ووزارة المواصلات فضل الله الشلوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث تنظيم حركة النقل الثقيل على الطرقات العامة.

وحضر الاجتماع الذي عُقِد بديوان وزارة الداخلية عميد بلدية تاجوراء، ورئيس مصلحة الطرق والجسور، ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص، ومدير إدارة العلاقات والتعاون، ومدير أمن تاجوراء، ومدير إدارة حماية الطرق بمصلحة الطرق والجسور.

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وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول «بحث تعزيز التعاون والشراكة بين وزارتي الداخلية والمواصلات فيما يخص تنظيم النقل الثقيل، ووضع آلية لتفعيل وتشغيل محطة الوزن بتاجوراء (غوط الرمان)».

تفعيل محطة الوزن في تاجوراء 21 مارس

وأضافت وزارة الداخلية أن الاجتماع جرى خلاله تحديد موعد للبدء في تفعيل عمل محطة الوزن بتاجوراء اعتبارًا من الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس، على أن يسبق ذلك عقد ندوة مرئية توعوية يوم الأحد المقبل 19 مارس بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية والمختصة بالدولة الليبية، بالإضافة إلى عمل المطويات الإرشادية والتوعوية وتوزيعها على أصحاب الشاحنات بالطرق العامة.

ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سائقي الشاحنات الثقيلة إلى ضرورة التقيد بالحمولة القانونية حفاظًا على شبكة الطرق العامة.

اجتماع وكيلي وزارة الداخلية والمواصلات لبحث تنظيم حركة النقل الثقيل على الطرقات العامة، الأربعاء 15 مارس 2023. (وزارة الداخلية)