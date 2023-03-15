المنفي يلتقي وفداً من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة برئاسة يونس الجمل، وذلك بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي ناقش مع وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، عدداً من القضايا الوطنية التي تخص الشأن العام وتُساهم في استقرار الوطن.

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ويأتي لقاء وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة مع المنفي، بعد يوم من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة عددًا من أعيان وحكماء وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة من بني وليد والمردوم وتينيناي وزمزم.

لقاء المنفي مع وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، الأربعاء 15 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، الأربعاء 15 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)