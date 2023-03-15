أعضاء مجلس الأمن يواصلون التفاوض على مسودة بيان رئاسي حول ليبيا الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

من المتوقع أن يواصل أعضاء المجلس التفاوض على مسودة بيان رئاسي حول ليبيا يوم الجمعة 16 مارس الجاري، والذي اقترحته المملكة المتحدة عقب اجتماع المجلس في 27 فبراير الماضي حول ليبيا، بحسب الأجندة التي أعلنتها الهيئة الأممية عبر موقعها على الإنترنت.

وخلال اجتماع مجلس الأمن الأخيرة بشأن ليبيا، حدد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي اقتراحًا لمسار قائم على التوافق نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية في عام 2023.

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واقترح باتيلي تشكيل لجنة رفيعة المستوى لدعم إجراء الانتخابات، تتولى إعداد قاعدة دستورية وقوانين الانتخابات، وتضم ممثلين عن أصحاب المصلحة الرئيسية في ليبيا من المؤسسات السياسية والقبائل ومنظمات المجتمع المدني والشباب.

ولقيت خطة باتيلي ردود فعل واسعة النطاق في ليبيا بين مؤيد ومعارض للنهج المقترح من طرف المسؤول الأممي، إذ عارض الخطة كل من مجلسي النواب والدولة اللذين تمسكا بحقهما في وضع الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات، وأيدتها شخصيات سياسية بسبب مماطلة المجلسين.