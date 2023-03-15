المنفي: «الرئاسي» يولي مسألة حقوق الإنسان أهمية قصوى

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، أن المجلس يولي مسألة تعزيز حالة حقوق الإنسان في ليبيا «أهمية قصوى»، ويرحب بجهود مجموعة العمل المنبثقة عن مؤتمر برلين التي يجب أن «تكون مكملة للجهود الوطنية، ومبنية على أسس المشاركة والشمول».

جاء ذلك خلال استقبال المنفي لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتابعة لمجموعة العمل الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين، المتكونة من سفير هولندا لدى ليبيا، دولف هوخيونينق، ومدير إدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون بالبعثة الأممية لدى ليبيا، سوكي ناقرا، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

- 9 منظمات دولية تطالب الأمم المتحدة بإنشاء آلية للمساءلة عن الانتهاكات الموثقة في ليبيا

- بعثة تقصي الحقائق الأممية تنتقد السلطات الليبية بشأن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتفقد مواقع المقابر الجماعية في ترهونة

وسلمت مجموعة العمل المنفي نتائج الحوارات التي يسّرتها لأكثر من 500 ليبي مُشارك من شرائح مجتمعية مختلفة، وأشار البيان إلى إشادة السفير الهولندي ومديرة إدارة حقوق الإنسان بالبعثة الأممية، بجهود المجلس الرئاسي في سبيل إنجاز المصالحة الوطنية، وأثنى على جهود المنفي الشخصية لإطلاق عدد من المسجونين خلال الفترة الماضية.

وفي 6 مارس، طالبت تسع منظمات حقوقية دولية في بيان مشترك، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضرورة «ضمان متابعة جادة لحالة حقوق الإنسان في ليبيا»، لافتين الانتباه إلى «الحاجة الماسّة لمجلس حقوق الإنسان لإنشاء آليةِ متابعةٍ قوية ومستقلة للمساءلة لمواصلة التوثيق والإبلاغ عن أزمة حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في ليبيا ومراقبة تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق».

المنفي يستقبل مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، 15 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)