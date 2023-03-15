باحث بمركز الأهرام: مبادرة باتيلي قد تدفع الفرقاء الليبيين إلى تسريع طي صفحة الخلافات

القاهرة - بوابة الوسط

قال الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة أحمد عليبة إن مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي قد تدفع الفرقاء الليبيين إلى التسريع من طي صفحة الخلافات، ومحاولة التوصل إلى حل للخروج من دائرة الأزمة؛ لكنه انتقد طريقة باتيلي في التعاطي مع الأطراف الليبية حيث «استمع إلى مقترحاتها» دون أن يرجع لها في تحركاته.

ويرى عليبة إنه «من غير المنطقي أو الممكن» تنفيذ خطة باتيلي خلال التسعة أشهر المتبقية، حيث أن العملية الانتخابية وحدها تحتاج إلى ستة أشهر لإعدادها، بالإضافة إلى استمرار الجدل حول الإطار القانوني المنظم لها، إلا أنه يرى أنه يمكن النظر إلى تداعيات المبادرة كـ«دافع» للنخبة الليبية من أجل فرض خطة عمل خاصة بهم دون اللجوء إلى تدخلات دولية أو أممية.

تجاوز مشكلة القاعدة الدستورية

ولعل تداعيات المبادرة تفرض على الأطراف الليبية «قطع الأمتار الأخيرة في مشكلة القاعدة الدستورية»، والحديث للباحث المصري الذي يشير إلى ما حققه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من توافقات في حوار القاهرة الأخير بعد شوط طويل من المفاوضات.

كما يسلط عليبة الضوء على تباين المواقف الدولية والإقليمية حيال المبادرة، ففي الوقت الذي أيدت فيه واشنطن تحركات المبعوث الأممي، ولعلها «كانت تعلم التفاصيل قبل طرحها»، عارضت موسكو وذلك في إطار الخلاف التقليدي بين روسيا وأميركا في هذا الملف.

المواقف الدولية

وكان الموقف المصري معارضًا للمبادرة فور صدورها، كما يشرح الباحث قائلًا إن القاهرة اعتبرتها «قفزة على المؤسسات الشرعية الليبية» وأيضًا على جهودها في الملف، والتقارب المصري - التركي الذي سينعكس إيجابيًا على حل الأزمة الليبية.

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في حين جاءت مواقف دولية مرحبة بالمبادرة من واشنطن وباريس وبريطانيا وعواصم أخرى، حيث تتفق الولايات المتحدة «100%» مع طرح باتيلي، وترى خطته «المسار الوحيد الذي يقود الليبيين إلى السلام» كما جاء على لسان الممثل المناوب للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفير روبرت وود.

باتيلي: ليس تدخلًا أجنبيًا

ودافع المبعوث الأممي عن مبادرته، خلال مؤتمره الصحفي الأخير في العاصمة طرابلس السبت الماضي، قائلًا إنها «لا تعد نوعًا من التدخل الأجنبي» في الشأن الليبي.

وأضاف: «من يروج لذلك يقوم بدعاية لا أعرف ما سببها، فأنا لا أبحث عن المصالح الأجنبية، ولو كنت أريد ذلك لم أكن لأناقش مصالح الدولة الليبية»، مشيرًا إلى أنه طرح في زياراته الأخيرة إلى عدد من الدول الأجنبية أين وصل الوضع الليبي، وأخبرهم بضرورة وضع الخلافات جانبًا، ودفع القضية الليبية إلى الأمام من أجل الوصول إلى حل.