ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد سعر الدولار إلى 5.10 دينار مقابل 5.09 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.42 دينار مقابل 5.39 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.15 دينار من 6.14 دينار أمس.