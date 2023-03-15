ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية...

ارتفعت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.
وزاد سعر الدولار إلى 5.10 دينار مقابل 5.09 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وارتفع سعر اليورو إلى 5.42 دينار مقابل 5.39 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.15 دينار من 6.14 دينار أمس.
سعر الدينار التونسي والليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وحافظ الدينار التونسي والليرة التركية على سعر صرف 1.65 دينار، و0.27 دينار على التوالي، وصعد سعر كسر الذهب عيار (18) إلى 231 دينارًا مقابل 225 دينارًا للغرام أمس.
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