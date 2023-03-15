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السوق الرسمية: ارتفاع اليورو أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 11:27 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو أمام الدينار
متوسط أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية الأربعاء، 15 مارس 2023.
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ارتفع سعر العملة الأوروبية في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد متوسط سعر اليورو إلى 5.15 دينار مقابل 5.14 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.80 دينار، والجنيه الإسترليني عند 5.84 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.

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