«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من طرابلس إلى ساحل الخليج، وتكون بعد ظهر الغد على الساحل من درنة إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرياح ستصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع تراوح ارتفاع الموج بين 3.00 و3.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة يصل على الساحل من طرابلس إلى سرت 25 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر يصل إلى 3.50 متر على الساحل من طرابلس إلى سرت.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا على الساحل من طرابلس إلى سرت.

- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.