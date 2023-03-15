حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 15 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب الليلة وغدا على مناطق الجبل الأخضر يتخللها أمطار خفيفة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراجع درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال بدءا من الغد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على مرتفعات جبل نفوسة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر الليلة وغدا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر يتخللها سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة على بعض المناطق تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية وتسجل تراجعا غدا على غدامس والحمادة والجفرة.