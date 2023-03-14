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باشاغا يأسف لغرق مهاجرين في «المتوسط» ويهاجم الدبيبة وميلوني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 10:15 مساء
باشاغا يأسف لغرق مهاجرين في «المتوسط» ويهاجم الدبيبة وميلوني
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، عن أسفه لخسارة الأرواح البشرية وسط البحر، وآخرها حادث قارب المهاجرين الذي تحطم قرابة السواحل الإيطالية أول أمس الأحد، بالإضافة إلى غرق 76 آخرين قضوا في 26 فبراير الماضي، مطالبًا بفتح تحقيق دولي ووضع سياسات ناضجة من قبل السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي.

باشاغا: روما تتعامل بسياسة الانتقائية وميلوني لا تريد الاعتراف بالخطأ
واعتبر باشاغا، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، أن إيجاد حلول لهذه القضية «لن يتحقق مع وجود حكومة غير شرعية في طرابلس عاجزة عن الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية والإنسانية، وأخرى فى روما تتعامل بسياسة الانتقائية والعشوائية لمكافحة هذه القضية وقضية إمدادات الطاقة عبر المتوسط والتي تحتاج إلى شراكة حقيقية وعبر بوابة شرعية لدولة موحدة وآمنة ومستقرة».

وقال إن «ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية لا تريد الاعتراف بالخطأ الفادح عندما قررت دعم مجموعة فاقدة للشرعية، والتعامل معها في ليبيا لمكافحة الاتجار بالبشر»، مشددًا على عدم القبول بـ«تحميل ليبيا الآثار الناجمة عن أزمة الهجرة الإنسانية منها والاقتصادية».

- منظمة إغاثة: غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين قبالة بنغازي
- إيطاليا: فقدان نحو 30 مهاجرا جراء انقلاب مركب قبالة ليبيا

مأساة المهاجرين في المتوسط
والأحد الماضي، فُقد حوالي 30 مهاجرًا بعدما انقلب قاربهم قبالة سواحل ليبيا، أثناء محاولة مركب شحن كان يبحر في المنطقة إنقاذهم، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطالي.

وجاءت هذه المأساة الجديدة، بعد أسبوعين من مصرع 76 مهاجرًا بعد غرق قاربهم قبالة سواحل منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا. وفتح القضاء الإيطالي تحقيقًا في هذه المأساة، ويشتبه في أن السلطات البحرية لم تتفاعل بالسرعة الكافية مع تقارير عن وجود قارب محمل فوق طاقته في المنطقة.

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