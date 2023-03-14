الليلة في «هذا المساء»: عقيلة بالخطة البديلة يهاجم خطط باتيلي «العليلة»

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الثلاثاء، أسباب وتداعيات تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، التي هاجم فيها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، واتهامه بتجاوز صلاحياته وعدم اطلاعه على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، فضلاً عن توسيع المستشار هوة الانقسام مع المجلس الأعلى للدولة، حين قال إن البرلمان هو الجسم الوحيد التشريعي في البلاد لاغيًا دور مجلس الدولة كجسم استشاري ملزم بموجب الاتفاق السياسي ويلمح لخارطة طريق جديدة بقوله «إذا لم تتفق لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية أو لم تُنه أعمالها في غضون شهر ستكون القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان سابقًا بشأن انتخاب رئيس الدولة سارية ونافذة».

وشدد عقيلة على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تقود الانتخابات، متهمًا باتيلي بأنه يتغافل عن دور الحكومة الموحدة في إجراء الانتخابات شرقًا وغربًا، متحدثًا عن مساعٍ أميركية بحشد دول الجوار لدعم البعثة الأممية بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

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أسئلة في مواجهة تصريحات عقيلة

ويطرح البرنامج تساؤلات عدة، أهمها توقيت التصريحات، ودلالة وجوده في مصر بعد يوم واحد من كلمة باتيلي الأخيرة، وهل يتحدث عقيلة باسمه أم باسم مجلس النواب الذي التزم الصمت بعد المؤتمر الصحفي الذي أقامه المبعوث الأممي في طرابلس، ولم يصدر أي بيان رسمي بخصوصه؟ وهل يتماهى موقف صالح مع القيادة العامة التي تتعرض لضغوطات أميركية للتخلي عن الروس لتسهيل إخراج قوات «فاغنر»؟ وهل يمتلك عقيلة فعلًا القدرة على تنفيذ ما صرح به وتهميش البعثة الأممية؟

في محاولة لتقديم إجابات عن هذه الأسئلة وغيرها، يفتح البرنامج نقاشًا مع كل من: المحلل السياسي المبروك القمبري، والكاتب والمحلل السياسي أحمد التهامي، والمحلل السياسي د. فوزي الحداد.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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