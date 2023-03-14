عقيلة يبحث مع رئيسي الوزراء والأعيان الأردنيين تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في ليبيا مع كل من رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وذلك في لقاءين منفصلين بحضور نائب رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الخلايلة بالعاصمة عمان.

لقاء عقيلة مع رئيس مجلس الأعيان الأردني

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك» إن عقيلة بحث خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس الأعيان الأردني آخر المستجدات الراهنة على الساحة الليبية، وأوجه تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، معربًا عن شكره وتقديره للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على دعم الأردن المتواصل والدائم لليبيا وشعبها.

وأضاف المركز الإعلامي أن رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أكد من جانبه على مواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك عبدالله الثاني تجاه الشعب الليبي الشقيق في دعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار، ومن أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وتوحيد الصف الليبي، والتوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويسهم في بناء المؤسسات فيها.

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وتطرق الفايز إلى أهمية وجود جهد عربي لحل الأزمة الليبية، مبينًا أنه «سيعمل بالتنسيق مع البرلمانات العربية ومجلس الشورى لتشكيل لجنة برلمانية تكون مهمتها العمل على حل الأزمات العربية داخل البيت العربي».

لقاء عقيلة مع رئيس الوزراء الأردني

أما عن لقاء عقيلة مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، فقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن الخصاونة أكد خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وعدد من الوزراء والنواب الأردنيين، عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشار الخصاونة إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها ليبيا لدى الأردن قيادةً وشعبًا، مؤكدًا وقوف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، ودعمه جميع الجهود السياسية الرامية إلى حماية وحدة ليبيا وضمان أمنها واستقرارها، واستعادة دورها الطليعي عربيًا ودوليًا.

وأبدى رئيس الوزراء الأردني لعقيلة صالح، استعداد حكومته للتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات في المجال الطبي والبنية التحتية.

لقاء عقيلة مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الثلاثاء 14 مارس 2023. (مجلس النواب)

لقاء عقيلة مع رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، الثلاثاء 14 مارس 2023. (مجلس النواب)

لقاء عقيلة مع رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، الثلاثاء 14 مارس 2023. (مجلس النواب)