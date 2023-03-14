الدبيبة يستقبل في منزله أعيانًا من بني وليد وقبيلة ورفلة

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء بمنزله، عددًا من أعضاء المجلس الاجتماعي ورفلة من مدن بني وليد وتينيناي والمردوم وزمزم، وعددًا من أعيان مدينة بني وليد ومديري القطاعات الخدمية بالبلدية.

ونقل بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» عن أعضاء المجلس الاجتماعي، «شكرهم للحكومة على جهودها المبذولة لعودة الحياة بكل المناطق الليبية، ومن بينها بني وليد»، وكذلك «دعم الجهود المبذولة لاستقرار بني وليد، وعودة الحياة فيها، بعد فترة تهميش خلال السنوات الماضية».

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وأضاف البيان أن شباب بني وليد أكدوا في كلمة «دعمهم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لكل المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعانيها البلاد»، لافتًا إلى أنهم أشادوا بـ«جهود رئيس الحكومة في دعم الشباب وتنفيذ برامج تنموية حققت الاستقرار والتنمية لهم».

وأكد الدبيبة دور قبائل ورفلة في السلم الاجتماعي، و«ضرورة أن تقوم بدورها التاريخي في الاستقرار، ولم الشمل»، مؤكدًا أن «الحكومة لن تتخلى عن تقديم خدماتها للمدينة في كل المجالات».

وفي ختام اللقاء، نقل البيان عن أعيان المدينة قولهم إن «بناء الدولة وإنهاء الصراعات لن يجري إلا من خلال الانتخابات».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية استقبل في منزله عددًا من أعضاء المجلس الاجتماعي ورفلة وأعيانًا من مدينة بني وليد، الثلاثاء 14 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية استقبل في منزله عددًا من أعضاء المجلس الاجتماعي ورفلة وأعيانًا من مدينة بني وليد، الثلاثاء 14 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية استقبل في منزله عددًا من أعضاء المجلس الاجتماعي ورفلة وأعيانًا من مدينة بني وليد، الثلاثاء 14 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية استقبل في منزله عددًا من أعضاء المجلس الاجتماعي ورفلة وأعيانًا من مدينة بني وليد، الثلاثاء 14 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)