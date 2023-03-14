الأردن يدعم الحل السياسي في ليبيا وجهود توحيد الصف

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده الجهود الرامية إلى توحيد الصف الليبي، والتوصل إلى حل سياسي في ليبيا يعيد الأمن والاستقرار إلى شعبها، ويسهم في بناء المؤسسات فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر مجلس النواب الأردني بالعاصمة الأردنية عمان، جمع بين الصفدي ونظيره الليبي المستشار عقيلة صالح، وتناول «تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب»، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي.

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الصفدي: ندعم الوصول إلى حل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي

وقال الصفدي إن الموقف الأردني واضح «بالوقوف مع ليبيا وشعبها ومصالحها الوطنية، والوصول إلى حل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته ويحفظ مقدراته وأمنه واستقراره».

بدوره، أعرب عقيلة عن تقديره للأردن على دعمه ومساندته لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات، وقال: «مواقف الأردن ملكا وشعبا مقدرة وكبيرة، وملك الأردن بذل جهودا كبيرة في دعم ليبيا وهذا الموقف لا يُنسى».

ووصل عقيلة إلى الأردن، مساء الإثنين، «لإجراء مباحثات رسمية»، وكان في استقباله رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، ونائبه الأول، أحمد الخلايلة، ومساعد رئيس مجلس النواب الأردني، ذياب المساعيد.

لقاء عقيلة في عمان مع نظيره الأردني أحمد الصفدي، 14 مارس 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

لقاء عقيلة في عمان مع نظيره الأردني أحمد الصفدي، 14 مارس 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)