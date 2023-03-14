بعثة البنك الدولي تتفق مع «الحكم المحلي» على خطوات تبويب الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي، اليوم الثلاثاء، مع وفد بعثة البنك الدولي، على خطوات تبويب الميزانية ودليل الحسابات وتنفيذها، واستراتيجية نظام إدارة المعلومات المالية. وضم فريق إصلاحات الإدارة المالية العامة ببعثة البنك الدولي مندوبًا في مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ومدير برنامج الحوكمة ونستون كوليو، واستشاري إصلاحات القطاع العام والحوكمة وصال الدين عاشور، وفق بيان الوزارة.



وحسب البيان، فقد ناقش اللقاء كيفية وصول المخصصات المالية للبلديات، والآلية المستخدمة من قبل الوزارة ومن المسؤول بهذا الشأن، والمرحلة التالية من المساعدة الفنية للبنك الدولي لإصلاحات الإدارة المالية العامة لدى ليبيا والاتفاق عليها.

المساعدات الفنية للبنك الدولي

واستعرض الاجتماع مقترح المرحلة التالية من المساعدات الفنية للبنك الدولي، والأولويات التي قد تشمل دعم إدارة التغيير، والتدريب والتفعيل لمسودة تصنيف الميزانية ودليل الحسابات الجديد. كما ناقش التومي ووفد بعثة البنك الدولي البيانات المالية السنوية المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، كما يمكن تقديم دعم لصياغة سياسة الإدارة النقدية وتفعيل حساب الخزانة الموحدة.

وفي مسار مواز، يواصل مسؤولو المصرف المركزي مباحثاتهم مع فريق صندوق النقد الدولي بشأن دعم الجهود المبذولة من المصرف وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمؤسسة الوطنية للنفط، لزيادة إنتاج وتصدير النفط.، وذلك ضمن مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق مع المصرف والوزارات والمؤسسات الليبية التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري؛ لاستعراض تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية.

من مشاورات وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية مع بعثة صندوق النقد الدولي، 14 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)

من مشاورات وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية مع بعثة صندوق النقد الدولي، 14 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)