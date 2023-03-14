المنفي يلتقي وفد قبيلة الكراغلة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وفدا من قبيلة الكراغلة.

وأكد الوفد حرصه على ضرورة إنجاح مشروع المصالحة الوطنية ووحدة تراب الوطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وأبدى الوفد تقديره لجهود رئيس المجلس الرئاسي في تحقيق التوافق بين الليبيين، ودعمه أي إجراءات يتخذها لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

وأمس الإثنين، وقّع المنفي على البيان الختامي للدورة العادية السادسة عشرة لرؤساء الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، خلال مراسم جرت في العاصمة طرابلس. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان، إن البيان الختامي للدورة السادسة عشرة لرؤساء الدولة الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد «تضمّن قرارات تتعلق بالأمن والدفاع والبيئة والتنمية والموارد المائية».

المنفي يلتقي وفد قبيلة الكراغلة، 14 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)