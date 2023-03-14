اللجنة الأمنية بحكومة باشاغا تخصص رقما هاتفيا لتلقي البلاغات

القاهرة - بوابة الوسط

خصصت اللجنة الأمنية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، رقما هاتفيا للمواطنين بهدف الإبلاغ عن الاعتداءات على ممتلكات الدولة الخاصة بمحطات وشبكات الكهرباء والأسلاك الكهربائية.



وأهابت اللجنة الأمنية المشتركة بالأخوة المواطنين المشاركة في القضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال تقديم البلاغات عن الاعتداءات على الشبكة الكهربائية، وذلك بالاتصال على الرقم التالي (0619090647)، وفق منشور لحكومة باشاغا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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قرار القطراني

جاء ذلك تنفيذا للقرار رقم (19 لسنة 2023)، الصادر عن نائب رئيس الحكومة علي القطراني، بشأن تشكيل لجنة تتولى الإشراف على ملف حماية محطات وشبكات الكهرباء والأسلاك الكهربائية من السرقة والنهب من قبل بعض المخربين والخارجين عن القانون.

وأمس الإثنين، بدأت اللجنة بمباشرة ما كلفت به رسميا، إذ تجري تفتيشا دوريا على مواقع بيع الخردة ومصادرة أي مواد تخص الشركة العامة للكهرباء، وإحالة القائمين على ذلك إلى الجهات القضائية.