ضبط شخص سرق 2960 دينارا من منزل في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الكفرة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص سرق 2960 دينارا ليبيا من أحد المنازل.

وقالت المديرية، في بيان، إن قسم البحث الجنائي تلقى شكوى من (م. م. خ. د) عن شخص مجهول الهوية سرق مبلغا ماليا من منزله.

- مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»

- القبض على 3 عمال وافدين بتهمة سرقة مراتب في طرابلس

- «جهاز الردع»: القبض على عصابة سرقة سيارات في مسلاتة يترأسها عميد البلدية

المتهم كان ينوي الهرب

ونوه البيان إلى «الانتقال إلى منزل المعني وإجراء المعاينة للمكان، لترد معلومات إلى رئيس وحدة التحريات بالقسم عن الشخص الجاني، وأنه يدعى

(ص. م. ط. م) سوداني الجنسية موجود بإحدى المزارع بالمدينة وينوي الهرب».

وانتقلت وحدة التحريات وأعضاء القسم إلى المزرعة، وجرى التعرف عليه وضبطه، وعثر بحوزته على مبلغ 1550 دينارا ليبيا، واعترف المتهم بما نُسب إليه واتُخذت الإجراءات القانونية حياله وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة.

المتهم بالسرقة في الكفرة عقب القبض عليه، 14 مارس 2023. (مديرية أمن الكفرة)