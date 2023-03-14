رئيس وأعضاء «تسييري البيضاء» يؤدون القسم القانونية أمام الضاوي

القاهرة - بوابة الوسط

أدى رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية البيضاء، اليوم الثلاثاء، القسم القانونية أمام وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، سامي الضاوي، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم «8» لسنة 2023.

واستقبل الوزير بمكتبه رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء، مفتاح احفيتر، وكذلك أعضاء المجلس، وأكد أهمية تمكين المجالس التسييرية من المشاركة في صناعة القرار وتقديم الخدمات للمواطنين، وفق بيان صادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

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وحسب القرار رقم «8» لسنة 2023، الصادر عن وزير الحكم المحلي، فإن المجلس التسييري لبلدية البيضاء يتكون من المهدي مفتاح إدريس احفيتر رئيسا، وعضوية كل من: المبروك خليفة علي خليفة، ومنير داوود طاهر القندولي، ومحمد طاهر عبدالحميد محمد، ومحمد سليمان عطية الله، وعمر صالح عبدالسميع القاسي، وسارة سعيد أخفير عبدالقوي.

وحدد القرار مهام المجلس في التعاون والتنسيق مع الجهة المختصة بتنظيم وإدارة انتخابات المجالس البلدية والإشراف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وتسيير الأعمال الإدارية بالبلدية إلى تاريخ اعتماد النتائج الانتخابية من قبل اللجنة المركزية للانتخابات البلدية طبقا للقانون والمترتبة على العملية الانتخابية التي تجرى في 12 مايو المقبل. ولم يمنح القرار المجلس التسييري للبلدية اتخاذ أي إجراءات أو قرارات ترتب التزامات مالية على الدولة طيلة فترة عمله.