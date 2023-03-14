مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا النفطي خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغ مليونا و203 آلاف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وهبط الإنتاج النفطي عشرة آلاف برميل مقارنة بآخر إحصائية نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، والبالغ آنذاك مليونا و213 ألف برميل يوميا.

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وفي فبراير، أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، خلال لقاء مع السفير الهولندي لدى ليبيا، كوينراد هوخيوخينن، أنه سيجرى رفع القدرة الإنتاجية من النفط والغاز في ليبيا مع نهاية السنة، مشترطا توافر ثلاثة عوامل لبلوغ إنتاج النفط ميلوني برميل.

وقالت الوزارة في بيان آنذاك، إن عون أكد للسفير الهولندي «إمكانية تحقيق المستهدفات في زيادة القدرة الإنتاجية خلال سنوات مقبلة إلى مليوني برميل إذا تضافرت الجهود والعمل بكفاءة عالية وبالتعاون مع الشركات العالمية ومساهمتها، أما في المدى القريب فسيجرى رفع القدرة الإنتاجية مع نهاية السنة».