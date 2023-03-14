السفارة الإيطالية في ليبيا تبدأ تلقي طلبات التأشيرة بتقنية التعرف البيومتري

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت السفارة الإيطالية لدى ليبيا تلقي طلبات التأشيرة التي تتسلمها شركة «ألمافيفا» الإيطالية بمراكز جمع طلبات التأشيرة بمقر فندق راديسون بلو في بالعاصمة طرابلس، وفي بنغازي.



افتتاح مركز لتسلُّم طلبات التأشيرة في مصراتة

وبحلول الصيف، سيجرى افتتاح مركز لتسلُّم طلبات التأشيرة في مصراتة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة، وفق ما أفادت وكالة «نوفا» للأنباء الإيطالية.

يشار إلى أن شركة «ألمافيفا» رائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، وفق (نوفا). ومن المقرر أن تطلق قريبا نظاما مبتكرا لإدارة المواعيد باستخدام تقنية التعرف على الوجه والقيام بفحوصات أمنية بيومترية معززة للتحقق من الهوية.