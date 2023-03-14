«المركزي» يبحث مع فريق صندوق النقد دعم جهود زيادة إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مسؤولو مصرف ليبيا المركزي مع فريق صندوق النقد الدولي دعم الجهود المبذولة من المصرف وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمؤسسة الوطنية للنفط، لزيادة إنتاج وتصدير النفط.

جاء ذلك ضمن مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق مع المصرف والوزارات والمؤسسات الليبية، اليوم الثلاثاء، التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري؛ لاستعراض تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية.

الاجتماع تناول توقعات إنتاج النفط خلال العام الجاري

وتناول الاجتماع التوقعات الخاصة بإنتاج النفط الليبي للعام 2023، إضافة إلى السياسات التجارية والاقتصادية ورؤية وزارة الاقتصاد للسنوات المقبلة.

- مشاورات مع فريق صندوق النقد بشأن تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية الليبية

- «المركزي» وبعثة «صندوق النقد» يبحثان إطلاق مشاورات متوقفة منذ العام 2013

حضر اللقاء مسؤولون بوزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل والتأهيل بحكومة الوحدة وديوان المحاسبة الليبي ومؤسسة النفط.