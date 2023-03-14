الملف الليبي على طاولة المحادثات بين مصر ومالطا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مسؤولون في وزارتي الخارجية المصرية والمالطية التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الليبية.

جاء ذلك في اجتماع في القاهرة أمس الإثنين، ضم مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية السفير إيهاب نصر، والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية المالطية كريستوفر كوتايار، حسب بيان الخارجية المصرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

اللقاء تطرق لملف الهجرة

وتناول اللقاء جهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والقضايا الإقليمية الأخرى الخاصة بالسودان وسورية، والتطورات الخاصة بعملية السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وناقش الجانبان قضية الهجرة غير الشرعية وأهمية التنسيق والتعاون بينة الأطراف المعنية بالملف، بمقاربة لا تقتصر على التعامل مع الأسباب الظاهرية فقط وإنما تمتد لتشمل جذور المشكلة الحقيقية وكيفية التصدي لها بصورة مشتركة وفعالة تحقق النتائج المرجوة منها.