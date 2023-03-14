وكيل «الصحة» يبحث إطلاق برنامج وطني لتطوير الإجراءات العلاجية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون المستشفيات، سعدالدين عبدالوكيل، إطلاق برنامج وطني شامل يُعنى بتطوير سياسات ملائمة للصحة العامة وتطوير الإجراءات التشخيصية والعلاجية، فضلا عن رفع مستوى الوعي العام بالأمراض النادرة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء استشاريي أمراض الأيض والأمراض النادرة، بحضور رئيس قسم اليقظة الدوائية بإدارة الصيدلة هناء الشتيوي، لمناقشة تنسيق الجهود لرصد الآثار العكسية للأدوية وتقارير جودة الدواء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دعوة إلى رصد الأخطاء الدوائية

وأكد عبدالوكيل أهمية اليقظة الدوائية، لرصد الأخطاء الدوائية وتقييم مخاطرها وإيجاد حلول لتفاديها وحماية أفراد المجتمع والمرضى من آثارها السلبية، إلى جانب تعزيز التعليم المستمر عن سلامة الدواء، ورصد التفاعلات العكسية أو السلبية له، وتثقيف الكوادر الصحية، وتوعية المجتمع بتقارير سلامة الأدوية.

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كما اتفق المجتمعون على ضرورة اقتراح الحلول الناجعة والمستدامة لتوفير أدوية الأمراض النادرة.