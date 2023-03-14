السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، ليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى 5.84 دينار مقابل 5.80 دينار أمس، بينما انخفض متوسط سعر اليورو إلى 5.14 دينار من 5.15 دينار أمس.

بينما ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.80 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، تراجع سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار من 1.28 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، في حين زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.52 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.