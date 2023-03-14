«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز امتداد الرياح على الساحل من طرابلس إلى سرت مساء الغد، حيث تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، تتحول غدا إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل مساء الغد على الساحل من طرابلس إلى سرت إلى 25 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر يصل مساء الغد إلى 3.00 أمتار على الساحل من الخمس إلى مصراتة.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا مساء الغد على الساحل من الخمس إلى مصراتة.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.