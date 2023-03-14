حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 14 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على معظم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة متذبذبة ما بين ارتفاع وانخفاض.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من المركز اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و30 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الخميس على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا ثم تنخفض يوم الخميس.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون غدا متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية وتسجل تراجعا يوم الخميس على غدامس والحمادة والجفرة.