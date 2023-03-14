شاهد في «وسط الخبر»: باتيلي يطلب الود من معارضيه

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، الضوء على أحدث حراك لمبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، لإقناع الداخل بمبادرته الرامية لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023.

وخلال زيارة إلى بنغازي، التقى باتيلي قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، ومستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، وممثلي عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بينما لا يزال الخلاف قائمًا مع رئيس مجلس النواب، الذي رفض مبادرة المبعوث الأممي، وقال إن باتيلي ليس حاكمًا لليبيا ليقرر من يحكم ومن انتهت شرعيته.

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وأعاد باتيلي التأكيد على أهداف مبادرته التي طرحها في السابع والعشرين من فبراير الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، خلال مؤتمر صحفي السبت الماضي في طرابلس، موضحًا أن مبادرته تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023.

وفتح البرنامج نقاشًا حول محاولات باتيلي لانتزاع دعمٍ لمبادرته، وذلك مع كل من: الدبلوماسية صالحة اشتيوي، والكاتب والمحلل السياسي إسلام الحاجي، والمحلل السياسي فتحي بوالرايقة.

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