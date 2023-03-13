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«الخدمات العامة»: استمرار فتح مسار الطريق الدائري الثالث في منطقة طريق الشوك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 08:07 مساء
«الخدمات العامة»: استمرار فتح مسار الطريق الدائري الثالث في منطقة طريق الشوك
جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث في منطقة طريق الشوك، 13 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
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أعلنت شركة الخدمات العامة- طرابلس، اليوم الإثنين، استمرار العمل بالمرحلة الثانية لعمليات التهيئة وفتح مسار مشروع الطريق الدائري الثالث في منطقة طريق الشوك.

وأضافت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن إدارة خدمات الدعم والإسناد مستمرة في عمليات فتح مسار مشروع طريق الدائري الثالث في منطقة طريق الشوك، بعد استلام المواطنين تعويضاتهم بإشراف لجنة فتح المسارات وبالتعاون مع الحرس البلدي.

- ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

وأمس الأحد، استلم ائتلاف الشركات المصرية مشروع تنفيذ الطريق في مدينة طرابلس، تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من أعمال فتح المسارات لاستكمال بناء الطريق.

واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار.

جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث في منطقة طريق الشوك، 13 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث في منطقة طريق الشوك، 13 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث في منطقة طريق الشوك، 13 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث في منطقة طريق الشوك، 13 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث في منطقة طريق الشوك، 13 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث في منطقة طريق الشوك، 13 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث في منطقة طريق الشوك، 13 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
جانب من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث في منطقة طريق الشوك، 13 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
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