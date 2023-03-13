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المنفي يُوقّع على البيان الختامي لقمة الدول الأعضاء بلجنة حوض بحيرة تشاد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 05:36 مساء
المنفي يُوقّع على البيان الختامي لقمة الدول الأعضاء بلجنة حوض بحيرة تشاد
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
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وقّع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، على البيان الختامي للدورة العادية السادسة عشر لرؤساء الدول الأعضاء بلجنة حوض بحيرة تشاد، خلال مراسم جرت في العاصمة طرابلس، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وحضر توقيع المنفي على البيان الختامي للقمة كل من الأمين العام لهيئة حوض بحيرة تشاد مامان نوحو، ومساعده إيمانويل ستانلي، وسفراء النيجر وتشاد لدى ليبيا، وعن الجانب الليبي نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الزراعة المكلف حسين القطراني، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات الفريق حسين العائب.

مضمون بيان قمة حوض بحيرة تشاد
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن البيان الختامي للدورة السادسة عشر لرؤساء الدولة الأعضاء بلجنة حوض بحيرة تشاد «تضمّن قرارات تتعلق بالأمن والدفاع والبيئة والتنمية والموارد المائية».

- المنفي يبحث الملفين الأمني والمائي مع الأمين التنفيذي لهيئة حوض بحيرة تشاد

وتعمل هيئة الدول الأعضاء لحوض بحيرة تشاد وفق استراتيجيات في مجال الأمن والبيئة وتعزيز مشاركة الموارد المائية في المنطقة وأفريقيا عموماً. وللهيئة مجلس للمفوضين، تمثل فيه ليبيا بعدد إثنين هما وزير الزراعة مفوض أول، ووزير الموارد المائية مفوض ثانٍ، بالإضافة لعددٍ من المجالس الوزارية مثل مجالس وزراء الدفاع.

وتأسست هيئة حوض بحيرة تشاد في العام 1962، وانضمت ليبيا إلى الهيئة رسمياً في العام 2008 وشاركت منذ العام 2005 كمراقب، وتضم الهيئة ستة دول هي: تشاد وليبيا وإفريقيا الوسطى والكاميرون ونيجيريا والنيجر.

مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
المنفي يُوقّع على البيان الختامي لقمة الدول الأعضاء بلجنة حوض بحيرة تشاد
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مراسم توقيع المنفي على بيان قمة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، الإثنين 13 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
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