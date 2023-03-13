القيب يبحث مع سفير إسبانيا تسهيل دراسة الطلاب الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب مع السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي تسهيل تعلم الطلبة الليبيين للغة الإسبانية.

وقالت الوزارة إن الاجتماع بين الطرفين تطرق إلى التعاون بين الجامعات الليبية والجامعات الإسبانية وفتح مكتب لمعهد «cervantes» في ليبيا.

فرع لمعهد «cervantes» في ليبيا؟

ولدى المعهد 88 فرعا في مختلف أنحاء العالم؛ فيما تحدث السفير الإسباني عن المكانة الخاصة والسمعة طيبة لليبيين لدى شعب إسبانيا.

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واقترح القيب فتح مكتب للطلبة الليبيين الدارسين في إسبانيا تسهيلا لمهامه واختصار الطريق أمامهم لإتمام إجراءاتهم بأيسر الطرق.

كما بعث القيب دعوة رسمية مع السفير موجهة لوزير التعليم العالي الإسباني من أجل زيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

جانب من لقاء وزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة مع السفير الإسباني (وزارة التعليم العالي)

جانب من لقاء وزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة مع السفير الإسباني (وزارة التعليم العالي)