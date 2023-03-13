ضبط متهم من بين أربعة تعدوا وسرقوا مقيما في قصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع تمكن من ضبط أحد المتهمين بالتعدي على مقيم مصري، وسرقة مبلغ مالي منه.

وأوضحت الوزارة في بيان أن مركز شرطة قصر بن غشير تلقى بلاغا من مقيم مصري ضد أربعة أشخاص مجهولي الهوية قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وسرقة مبلغ مالي منه في قصر بن غشير.

وتمكن أعضاء المكتب من ضبط أحد الأشخاص المشتبه بهم وجلبه إلى القسم وبعد عرضه على المشتكي، أكد الأخير أن المتهم هو أحد الأشخاص الذين ارتكبوا الواقعة ويدعى «ت. ا. ح»، وهو مصري الجنسية أيضا.

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